- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doua persoane, mama și fiu, cetațeni iranieni, care au incercat sa intre ilegal in tara pentru a ajunge in Germania, folosindu-se de documente de calatorie italiene false.

- Un grup de migranți a fost depistat, noaptea trecuta, in Caraș-Severin, de polițiștii de frontiera. Patru persoane, fara documente asupra lor și fara sa-și poata justifica prezența in zona, au fost „interceptate” in localitatea carașeana Berzasca. Aseara, in jurul orei 22.30, in urma unei acțiuni specifice…

- Șapte barbați din India, care aveau documente false și incercau sa treaca ilegal in Ungaria, au fost prinși de polițiștii de frontiera la Curtici, in județul Arad, in trenul internațional care circula pe ruta Bucuresti Nord – Budapesta. Potrivit polițiștilor, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici…

- CURTICI. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici au depistat sambata, 7 decembrie, in jurul orei 06:00, sapte cetateni indieni, cu varste cuprinse intre 23 și 40 de ani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, folosind documente de calatorie false.…

- Doi tineri migranți, care iși propuneau sa ajunga in Germania, au dat nas in nas cu polițiștii locali, la Timișoara, care le-au stricat planurile. Cei doi au fost gasiți pe malul Begai, pe Splaiul Nicolae Titulescu, duminica dimineața. Migranții, ambii sirieni, aveau la ei mai multe bagaje și au devenit…

- Vineri, 25 octombrie 2019, in jurul orei 22.45, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Alba, in timp ce acționau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din Cricau. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Trei cetațeni afgani, solicitanti de azil in Serbia care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost gasiți intr-o mașina, calauziti de un iranian, potrivit Mediafax.Politistii de frontiera de la Naidas, judetul Caras-Severin, au oprit, in noaptea de miercuri spre…

- Politistii din Capitala fac, marti, 44 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova si Giurgiu, intr-un dosar Post-ul Percheziții in Dambovița, in cazul obținerii unor credite bancare cu documente false apare prima data in Gazeta Dambovitei .