O mamă și fiul ei, uciși cu lovituri de cuțit în curtea unei biserici Polițiștii au fost sesizați, duminica, cu privire la faptul ca un barbat din satul Draghici și-ar fi ucis concubina și pe fiul acesteia, cu mai multe lovituri de cuțit, in curtea bisericii. UPDATE 18:50: Primele informații arata ca barbatul a avut o relație cu victima sa, insa nu este tatal copilului. Aceleași surse susțin ca barbatul nu este cunoscut in comunitate ca fiind unul agresiv. Parchetul a inceput cercetarile pentru omor. 00:02 Un barbat din satul Draghici, județul Argeș, și-ar fi agresat concubina și pe fiul adolescent al acesteia, aplicandu-le mai multe lovituri de cuțit. In urma… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

