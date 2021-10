Stiri pe aceeasi tema

- Momente șocante in Gorj! O femeie a ajuns de urgența la spital, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, in localitatea Bumbești Pitic. Martorii au fost cei care au scos-o pe femeie din autovehicul.

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit, marți, impușcat in cap, pe scaunul din dreapta a mașinii sale parcata langa Spitalul Județean de Urgența, potrivit Mediafax. Personalul medical de la UPU Targu Jiu a anunțat polițiștii ca cei de la SMURD Gorj au gasit in fața spitalului un barbat impușcat…

- ACCIDENT pe DN75 la Campeni. Copil de 5 ani, lovit de o mașina dupa ce a ieșit dintr-o curte, pe șosea Un copil de 5 ani a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN75 la Campeni. Baiatul ieșise dintr-o curte și intenționa sa treaca strada, fara sa se asigure. A fost acroșat de un autoturism.…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 17, in localitatea Șieu Sfantu. O mașina a lovit un cap de pod și s-a rasturnat cu roțile in sus. Doua persoane au fost ranite. Echipaje ale poliției și ale ISU BN au intervenit pe DN 17, in localitatea Șieu Sfantu, la un accident rutier. O mașina a lovit un cap de…

- In timp ce conducea autoutilitara pe DC neclasificat Poieni Solca, pe un sector de drum in panta,un barbat de 27 de ani din comuna Granicesti a oprit, a deschis ușa autoutilitarei, a coborat din aceasta, moment in care a fost prins sub roțile din fața ale acesteia. Din accident a rezultat decesul barbatului…

- Un biciclist de 15 ani a fost izbit in plin de o masina. In urma impactului, adolescentul a ajuns in stare grava la spital. Accidentul a avut loc in apropiere de un sens giratoriu din Barlad. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție. Salvatorii i-au dat tanarului primul ajutor și l-au…

- O nenorocire imensa s-a abatut asupra unei familii din Gorj, dupa ce baiatul de 16 ani a plecat la scaldat impreuna cu un prieten. Nimic nu prevestea ca baiatul nu va mai reveni la mal in viața, dar din pacate, inevitabilul s-a produs. Cum s-a petrecut tragedia In urma cu doua zile, tanarul de 16 […]…

- „Benzina sau diesel?”. Aceasta este doar una dintre intrebarile pe care și le pun majoritatea șoferilor atunci cand iși cumpara o mașina noua sau second-hand. O alta dilema o reprezinta tipul de cutie de viteze. Daca nu știi pentru ce fel de transmisie sa optezi, manuala sau automata, trebuie sa știi…