Stiri pe aceeasi tema

- Apel urgent la donare de sange pentru o albaiulianca: „Mama mea are nevoie de sange” Apel urgent la donare de sange pentru o albaiulianca: „Mama mea are nevoie de sange” O albaiulianca internata la secția de Ortopedie a Spitalului Județean Alba are nevoie imediata de transfuzie sanguina. Fiica doamnei…

- Cand se intorcea la cabana, dupa ce terminase de pus capcanele in padure, Gjermund Roesholt, soțul femeii, a fost atacat de un urs. Soarta a facut ca acesta sa aiba pușca la el, așa ca, in momentul in care bestia s-a napustit asupra sa, a tras! Animalul s-a prabușit zgomotos la pamant, iar barbatul…

- Cand se intorcea la cabana, dupa ce terminase de pus capcanele in padure, Gjermund Roesholt, soțul femeii, a fost atacat de un urs. Soarta a facut ca acesta sa aiba pușca la el, așa ca, in momentul in care bestia s-a napustit asupra sa, a tras! Animalul s-a prabușit zgomotos la pamant, iar barbatul…

- Fiica lui Razvan Simion a implinit 17 ani. Ianca s-a transformat intr-o adolescenta frumoasa, ce ii seamana tot mai mult tatalui ei. Prezentatorul de la Antena 1 i-a transmis un mesaj emoționant fiicei lui, din prima casnicie. Chiar daca a crescut și este o adolescenta in toata firea, Ianca este și…

- Un barbat a decis sa „ascunda” un mesaj secret sub podeaua casei pe care a cumparat-o, cu gandul ca acesta ar putea sa fie descoperit peste 30 de ani. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale in toata lumea.

- Masten Milimo Wanjala, de 20 de ani, a fost arestat miercuri pentru uciderea a doi copii ale caror cadavre au fost gasite abandonate intr-o zona de padure din Nairobi. In timpul interogatoriului, tanarului a recunoscut uciderea a alti circa zece adolescenti, a explicat politia. Aceasta arestare reprezinta…

- Poliția din țara africana Kenya a anunțat ca a arestat, joi, un barbat de 20 de ani pe care l-a prezentat drept un „un vampir insetat sange”. Barbatul a recunoscut uciderea a peste 10 copii in ultimii ani.