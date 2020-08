Stiri pe aceeasi tema

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

- Un barbat de 67 de ani a murit in urma unui accident grav, produs aseara, pe șoseaua Chișinau-Ungheni, in apropiere de Cojușna. Potrivit poliției, in accident au fost implicate trei automobile.

- Un șofer a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au ciocnit frontal pe DJ 687, la intrarea in Hunedoara. „Echipaje de descarcerare si prim ajutor ale Detasamentelor de Pompieri Hunedoara si Deva precum si cadre medicale ale SAJ Hunedoara au intervenit la locul impactului…

- O femeie de 52 de ani a murit și alte doua au fost ranite, luni seara, dupa ce au fost strivite in timp ce stateau pe o banca, de o mașina condusa de un șofer beat și fara permis. Accidentul s-a produs in localitatea Berevoești din județul Argeș, anunța MEDIAFAX.Un barbat de 37 de ani, din…

- Soferul autobuzului care si-a incheiat cursa intr-un lac din sud-vestul Chinei, saptamana trecuta, a actionat deliberat, furios din cauza demolarii locuintei sale, a anuntat politia locala, conform AFP.

- Un șofer a fost surprins in timp ce circula cu autoturismul pe contrasens, pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, la intrarea dinspre Cisnadie. Cel mai probabil acesta a greșit intrarea și s-a hotarat sa se intoarca, pe contrasens. Incidentul a fost surprins de alt participant la trafic, care circula regulamentar,…

- Accidentul a avut loc vineri dimineatp, pe austostrada A1, intre Deva și Ilia. „In jurul orei 05:00 un accident rutier grav a avut loc pe A1 la km 373 intre Deva și Ilia, in care o persoana și-a pierdut viața, iar alte 4 au fost ranite. Pompierii specializați in descarcerare și prim ajutor…

- Inca o persoana a murit dupa coliziunea intre doua mașini produsa sambata dimineața pe un drum din judetul Teleorman. Șoferul care a intrat pe contrasens avea „alte preocupari”, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Teleorman, in urma accidentului de pe DN6, la Roșiorii de Vede, o a doua persoana…