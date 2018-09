Stiri pe aceeasi tema

- O mama si copilul ei au supravietuit dupa ce au cazut pe sinele statiei de metrou Baker Street din Londra si s-au ascuns in spatiul dintre sine in timp ce trenul a trecut pe deasupra lor, scrie The Guardian.

- Detalii șocante continua sa iasa la iveala in cazul criminalei de la metrou. Magdalena Șerbat a reușit sa oripileze o țara intreaga cu gestul ei teribil, de a impinge o tanara sub roțile trenului subteran, iar acum s-a aflat cum a reușit Alexandra Anne-Mary Costache sa se salveze.

- Incendiu de proporții la una dintre cele mai mari școli din Marea Britanie. Zeci de pompieri intervin pentru a stinge focul izbucnit la o școala din suburbia londoneza Dagenham, anunța Metrou.co.uk. Pentru stingerea focului au fost mobilizate 12 autospeciale si aproximativ 80 de pompieri, a anuntat…

- Trei persoane au fost impuscate marti seara in apropierea unei statii de metrou din nordul Londrei, iar valul de violenta cu care se confrunta Marea Britanie continua, informeaza cotidianul britanic Daily Mirror.

- Escaladarea tensiunilor geopolitice cu SUA a provocat joi o depreciere semnificativa a lirei turcesti si a rublei rusesti, dupa ce Washingtonul a anuntat noi masuri impotriva celor doua tari, se arata intr-o analiza a Financial Times (FT), citat de Agerpres. În tranzacţiile de la Londra,…

- Un balon dirijabil gigantic reprezentându-l pe Donald Trump într-un scutec pentru copii va survola Londra în timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, în urma autorizatiei date de primarul capitalei

- Consilierul președintelui american pentru securitate naționala, John Bolton, se afla in turneu in Europa. Dupa cum a confirmat un reprezentant al Consiliului Național de Securitate, in urmatoarele doua zile el va purta discuții la Londra și Roma și apoi va calatori in Rusia. Se așteapta ca Bolton sa…