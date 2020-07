Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Suceava, impreuna cu procurorii DIICOT, fac, miercuri dimineața, noua percheziții la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, anunța Poliția Romana. Miercuri, polițiștii efectueaza noua percheziții…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Suceava, efectueaza 9 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. La…

- Amenzi in valoare totala de 2.000 de lei au primit doua persoane din Timiș care nu au respectat izolarea la domiciliu, in ultimele 24 de ore. Pentru ca nu au respectat masurile impuse acestea au fost introduse in carantina instituționalizata, unde vor sta 14 zile. Vor trebui sa suporte cheltuielile.

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 717, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei si patru barbati cu varste cuprinse intre 48 si 88 de ani. * Deces 712 – Barbat, 59 ani, judet Mures. Data…

- Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a transmis miercuri, 29 aprilie, urmatorul comunicat: ”Pana astazi, 29 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 423 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 602 apeluri la numarul unic de urgența 112 și 2.282 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetațenilor. Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 491 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii…