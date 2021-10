Stiri pe aceeasi tema

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de Eurostat.…

- Accident cumplit in aceasta dimineața pe DN 73, in comuna argeșeana Mihaești, intre un autoturism și un TIR. Șapte ocupanți din mașina au fost raniți, din care 5 copii. Din nefericire, o fetița de 12 ani a decedat. Alți doi copii sunt in stare grava. Vom reveni!

- Tragedie fara margini in Dolj, acolo unde o fetița in varsta de 7 ani a fost spulberata de un șofer teribilist care conducea cu o viteza mult peste cea legala. Fetița a fost lasata pe marginea drumului, iar șoferul și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Cum a avut loc tragedia […]…

- Fetita s-a sprijinit de plasa de țanțari de la geamul deschis al balconului."La sosirea echipajului medical, fetita era conștienta. Prin cadere accidentala, copilul a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu hematom frontal, o contuzie toraco abdominala dreapta puternica, contuzie cot drept si contuzie…

- Drama fara margini in Filipești, acolo unde duminica seara mai multe echipaje de pompieri din Bacau au intervenit pentru a cauta trupurile a cinci adolescenți care s-au dus la scaldat pe Siret și nu au mai ieșit. Dupa o mobilizare exemplara, cei cinci tineri au fost gasiți fara viața, fiind declarat…

- Muzicianul japonez Keigo Oyamada, care a compus una dintre temele muzicale ale ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programata sa aiba loc vineri, si-a prezentat luni demisia dupa ce a recunoscut ca a hartuit copii cu dizabilitati in tinerete, informeaza AFP. ''Mi-am…

- Tragedie intr-o familie de moldoveni din localitatea Caragaș, din raionul Slobozia. Fetița lor de 11 ani, care sambata se scalda in Nistru și a disparut, a fost gasit in dimineața zilei de astazi, 19 iulie.

- Tragedie fara margini in Damboțiva, acolo unde o fetița de doar șase ani a fost injunghiata mortal de unchiul ei, intr-o padure din apropierea casei. Barbatul a vrut sa se razbune pe fratele sau in urma unui conflict.