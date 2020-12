Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile suedeze au anunțat marți arestarea unei femei de 70 de ani suspectata ca și-a închis fiul timp de 28 de ani, transmite AFP. Acesta a fost descoperit, potrivit presei suedeze, în apartamentul femeii din periferia Stockholmului, cu plagi infectate, subnutrit și aproape fara niciun…

- Autoritatile suedeze au anuntat astazi arestarea unei femei septuagenare. Aceasta este suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani. Potrivit presei suedeze, acesta a fost descoperit intr-un apartament, situat la periferia Stockholmului, cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura…

- Autoritatile suedeze au anuntat marti arestarea unei femei septuagenare, suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani, acesta fiind descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

- O femeie septuagenara din Suedia a fost arestata marți, fiind suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani. Acesta a fost descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia capitalei Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

- Autoritatile suedeze au anuntat marti arestarea unei femei septuagenare, suspectata ca si-a tinut fiul inchis in casa timp de 28 de ani. Acesta a fost descoperit, potrivit presei suedeze, intr-un apartament situat la periferia Stockholm cu plagi infectate, subnutrit si cu dantura afectata, relateaza…

- In contextul pandemiei de coronavirus, valoarea importurilor de masti in Uniunea Europeana a crescut cu 1.800% de la 800 milioane de euro pana la 14 miliarde de euro, in primele sase luni ale acestui an, prin comparatie cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Eurostat, tarile…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani au fost preluati din familia lor de autoritatile din Suedia dupa ce au fost inchisi intr-un apartament din regiunea Jonkoping timp de patru luni de parintii lor, "speriati" de epidemia cauzata de noul coronavirus, a

- Doi parinti au fost separati de copiii lor, in Suedia, pe motivul ca au ales sa-i tina izolati timp aproape patru luni de teama infectarii cu noul coronavirus, in conditiile in care tara scandinava nu a recomandat aceasta masura.