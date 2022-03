O mamă și-a protejat bebelușul cu propriul trup în timpul unui atac cu rachete în Kiev Olga este doar una din mamele care au devenit victimele pașnice ale razboiului din Ucraina. Tanara ucraineanca in varsta de 27 de ani a fost grav ranita dupa ce si-a protejat bebelusul cu propriul trup in timpul unui atac cu rachete in Kiev. O racheta a lovit blocul din Kiev in care tanara mama locuia impreuna cu soțul și bebelușul sau. Femeia a fost grav ranita, dar din fericire copilul a scapat nevatamat. Si tatal s-a transformat in scut uman pentru familia lui. “Am fost ranita la cap, sangele a inceput sa curga peste copil. Și nu ințelegeam ce s-a intamplat, credeam ca este sangele ei… Dmitro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O mama din Ucraina si-a protejat bebelusul cu propriul trup, cand o racheta a lovit blocul din Kiev in care locuiau. Tanara de 27 de ani a fost grav ranita, dar copilul abia venit pe lume a scapat nevatamat. Si tatal s-a transformat in scut uman pentru familia lui.

- Olga a fost internata la spitalul Ohmadit din Kiev, pe 18 martie, cu rani grave, dupa ce și-a protejat copilul de doar o luna de efectele exploziei unei rachete care a cazut langa blocul cu cinci etaje in care locuiește. Bebelușul ei a scapat nevatamat, a relatat publicația Ukrainska Pravda . Atacul…

