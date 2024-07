Stiri pe aceeasi tema

- Un incident „masiv” de intrerupere a serviciilor IT are loc in dimineața zilei de vineri, 19 iulie. Potrivit BBC, sunt afectate banci, companii de transport aerian și feroviar, iar postul TV Sky News din Marea Britanie și-a suspendat emisia. Trei dintre cele mai mari companii aeriene din SUA au anunțat…

- Medicii legiști au stabilit, in urma necropsiei, ca Diana, fata ucisa de urs, la Bușteni, a murit in urma cazaturii in prapastie. Ranile și traumatismele au fost incompatibile cu viața, spun aceștia. Potrivit medicilor, rana provocata de animal, inainte ca tanara sa cada in prapastie, nu era atat de…

- Andrew Tate și Tristan Tate au fost acuzați ca nu au platit niciun impozit pe venituri de 21 de milioane de lire sterline obținute din afacerile lor in mediul online, potruvut BBC. Poliția din regiunea Devon-Cornwall a depus o plangere civila impotriva fraților și a unei a treia persoane, care apare…

- Experți din Marea Britanie avertizeaza ca pandemia Covid „nu a disparut”, in condițiile creșterii infecțiilor și a spitalizarilor despre care se crede ca au fost cauzate de noi variante ale virusului, scrie „The Independent”. Potrivit experților citați de cotidian, un nou grup de mutații Covid a aparut…

- Anulari de zboruri sau intarzieri majore s-au inregistrat duminica la zborurile ci plecare de pe aeroportul din Manchester (nord-vestul Angliei) din cauza unei intreruperi de curent in zona, a relatat postul de televiziune Sky News, potrivit Reuters, citata de Agerpres.ro. O problema legata de alimentarea…

- Un medic legist a emis un avertisment dupa ce o ancheta a stabilit ca o femeie a fost strangulata de iubitul ei, in timp ce intrețineau relații intime. Georgia Brooke, de 26 de ani, a fost sufocata de Luke Cannon, care a fost și el gasit mort a doua zi, a transmis serviciul de medicina […] The post…

- O eleva, in varsta de 13 ani, a injunghiat trei persoane, in timp ce se afla la școala. Victimele sunt doua profesoare și o colega. O eleva de 13 ani este acuzata de trei tentative de omor, dupa ce a injunghiat doua profesoare și o colega. Atacul cu un cuțit a avut loc, miercuri, intr-o […] The post…

- Urme de gripa aviara au fost descoperite in laptele pasteurizat. Urme ale virusului H5N1 au fost detectate in Statele Unite, in lapte de vaca pasteurizat. Asa au anuntat marti autoritatile americane, precizand ca este putin probabil ca probele sa prezinte vreun risc pentru sanatatea umana. Fragments…