O mamă și-a înjunghiat fiica de 11 ani, după care a încercat să se sinucidă O femeie din capitala și-a injunghiat propria fiica in varsta de 11 ani. Tatal copilei a gasit-o plina de sange și a dus-o de urgența la spital. Mama a incercat, de asemenea, sa iși ia viața dupa ce a comis fapta. Evenimentul tragic s-a petrecut in aceasta dimineața, in Popești Leordeni, cand mama a incercat sa iși ucida fiica de 11 ani prin injunghiere, dupa care a incercat sa se sinucida. Atat femeia, cat și fetița au fost transportate, in acest moment, la Spitalul Bagdasar din Capitala. Viața mamei este in pericol, deoarece prezinta multiple plagi la nivelul toracelui și abdomenului. In acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

