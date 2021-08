Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, 6 - 7 august, pe Valea Oltului, la iesire din Talmaciu - Sibiu, unde un autoturism a intrat intr-un TIR. Doua persoane au ajuns la spital.

- Patru persoane, printre care și un copil de doi anișori, au fost transportați la spital in aceasta seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac. Impactul s-a produs intre localitațile Chiurt și Onești din raionul Edineț. Oamenii legii au stabilit ca mașina era condusa de un șofer beat.

- Programul de conducere autonoma a masinii electrice Tesla a primit numeroase critici de-a lungul timpului, iata insa ca exista un caz in care a salvat viata unui tanar din Norvegia. Barbatul, in varsta de 24 de ani, a urcat beat la volan si a adormit.

- Un incident rutier a avut loc pe Valea Budacului. Un tanar s-a urcat baut la volan și a ieșit cu mașina de pe carosabil. Echipajele de intervenție ale ISU BN șți IPJ BN au fost direcționate pe Valea Budacului. Un autoturism a parasit partea carosabila, oprindu-se in șanțul de pe margine. In autoturism…

- Un barbat din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina, baut și fara permis, iar aceasta a luat foc. Incidentul s-a petrecut in satul Alecuș. Potrivit IPJ Alba, marți, 29 iunie, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pe raza localitații Alecuș…

- Trcere pietoni Baia Mareieton Luni, 28 iunie, ora 17.20, polițiștii din Ocna Șugatag, aflandu-ne in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care era parcat neregulamentar, la mai puțin de 5 metri fața de trecerea de pietoni. Polițiștii au pus in funcțiune semnalele luminoase,…

- Un teribilist la volan a fost surprins in imagini in localitatea ilfoveana Ciolpani. O camera de supraveghere stradala l-a surprins pe un tanar - care se presupune ca trebuia sa fie la volan - urcat pe plafonul autoturismului aflat in mers.

- Miercuri dimineața in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Voitinel, dupa o curba la dreapta, un localnic de 16 ani a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu gardul unui imobil. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat cu ambulanta la spital pentru…