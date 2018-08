Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Andreei Esca. Aris, baiatul prezentatoarei TV, implineste frumoasa varsta de 15 ani. Baiatul este un adolescent in toata firea si seamana din ce in ce mai mult cu mama sa.

- Vali Vijelie e strict cu copiii lui. Valentin Rusu, cum se numește in buletin unul dintre cei mai populari și bine platiți maneliști, ne-a marturisit ca și-a invațat fata și baiatul sa aprecieze banul, pentru ca atunci cand vor moșteni averea stransa de el, sa n-o risipeasca, ci s-o inmulțeasca. “Sunt…

- Chiar daca are un program extrem de incarcat, Sanda Ladoși duce greul acasa. Ea este cea care se ocupa de copiii sai, pe care-i ajuta la lecții. De cand ocupa o funcție de conducerea in cadrul Circului de Stat, programul artistei a devenit unul extrem de incarcat. Potrivit propriilor marturisiri, o…

- Incurcate sunt caile dragostei! Sotia lui John Travolta cunoaste bine acest adevar si, din fericire pentru ea, deznodamantul povestii sale de iubire este unul pozitiv. Kelly Preston a dezvaluit luni, in emisiunea "Watch What Happens Live!", realizata de Andy Cohen, ca povestea ei de iubire…

- Intreaga dezbatere despre alaptatul copilului exclusiv la san se pare ca a luat o alta turnura in cazul acestei femei. O mama isi alapteaza fetitele zilnic, inainte si dupa scoala. Emma Shardlow Hudson, mama de 29 de ani ale celor doua fetite Alex si Ollie, le da zilnic doua mese de lapte inainte si…

- Sora lui Meghan Markle ataca dur Familia Regala a Marii Britanii. Aceasta a acuzat ca membrii familiei nu l-au ajutat financiar pe tatal actriței, dupa ce acesta a suferit un atac de cord. Samantha Markle a susținut ca a trebuit sa-i dea chiar ea bani lui Thomas Markle, dupa operația grea,…

- Caz emoționant intr-un oraș din statul american Indiana. Un baiat a fost condus spre școala de 70 de polițiști, colegi cu tatal sau omorat acum zece zile in timpul unui schimb de focuri. Pe tot parcursul drumului, Dakota Pitts a purtat cu mandrie insigna tatalui sau.

- Pentru mine, nimic nu este mai important in viața decat familia, aici ne naștem, creștem, ne dezvoltam social și spiritual, invațam valori umane, cum ar fi respectul, toleranța, bunatatea, responsabilitatea, incluziunea și dragostea.