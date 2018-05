Asa si-a tinut fiul in viata. Mai bine de un an, s-a luptat cu birocratia ca sa convinga statul roman sa aduca medicamentul necesar si la noi și a reusit. Ministerul Sanatatii promite ca intr-o luna tratamentul va fi accesibil tuturor bolnavilor. Stefan avea 8 luni cand a fost diagnosticat cu atrofie musculara spinala. Este o boala ereditara care duce la deteriorarea progresiva a muschilor corpului, pana cand bolnavul paralizeaza. Disperati, parintii au cautat solutii si au aflat ca in Occident exista un tratament eficient pentru aceasta boala. Au apelat la Ministerul Sanatatii si au facut…