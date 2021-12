Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au intrat in coliziune frontala pe DN 7 / E 81, in afara localitatii Boita din Sibiu, sambata dupa-amiaza, 25 decembrie. Incidentul rutier de pe Valea Oltului s-a soldat cu doua victime, ambele din Valcea.

- Șoferul a pierdut controlul și a lovit trei mașini parcate. Acesta a fost gasit inconștient de paramedici.Victima a fost preluata rapida de echipajul medical și i s-a inceput manevrele de resuscitare. Apoi a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri și investigații medicale.

- In aceasta dupa masa, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz Bai au fost alertati despre producerea unui accident de circulatie pe raza orasului.Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, din primele informatii, un minor de 6 ani din localitate a patruns pe partea carosabila unde a fost acrosat de autoturismul…

- Un copil de numai cinci ani și-a dorit cu orice preț sa ii cumpere surorii sale mai mici cadoul pe care il așteapta cu sufletul la gura de Craciun. Dis-de-dimineața, a mers in garaj, a luat cheile de la mașina familiei, s-a urcat la volan și a pornit la drum. Inevitabil, din nefericire, a facut un accident…

- Un accident teribil a avut loc în urma cu puțin timp în apropiere de localitatea Cupcini, raionul Edineț. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, se observa ca zeci de colete au fost împraștiate pe traseu. Potrivit martorilor, remorca plina cu colete s-a desprins…

- Tanara care a ars de vie joi seara intr-un cumplit accident petrecut in Ialomita, pe DN2, trecuse recent printr-o mare nenorocire. Iubitul fetei a murit in vara acestui an, tot intr-o tragedie rutiera.

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersecția cu bulevardul Liviu Rebreanu a patruns pe contrasens, și a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, in varsta de 29 de ani. In urma impactului primul autoturism…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca nu este exclus ca Romania sa se apropie de un platou al numarului de cazuri de COVID. Medicul a precizat totuși ca un platou de 15.000 de cazuri pe zi este mult prea mare. De asemenea, Valeriu Gheorghița a avertizat ca numarul…