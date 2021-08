Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- O romanca de 45 de ani și-ar fi lasat fiul bolnav mintal, in varsta de 14 ani, sub soarele arzator ore in șir, provocandu-i decesul. Aceasta este acum in arest, conform La Stampa. Evenimentul s-a petrecut in zona Catanese, din Italia. Romanca l-ar fi dus pe baiat in patul sau de acasa și ar…

- Un copil de 11 ani s-a inecat, duminica, in raul Timis, in dreptul Taberei de copii de la Cheveresu Mare. Baiatul a fost scos din apa de pompierii ISU Timis in stop cardiorespirator, echipajul medical incepand imediat manevrele de resuscitare, dar in final a fost declarat decesul minorului.…

- Un baiat in varsta de cinci ani din judetul Neamt a disparut pe plaja din Mangalia, vineri dupa-amiaza, si este cautat de politisti, jandarmi si politisti de frontiera. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia…

- Un copil de 9 ani din SUA, suferind de un handicap intelectual, a avut parte de un sfarșit tragic. Baiatul s-a stins din viața intr-o mașina incinsa din SUA, astfel ca anchetatorii investigheaza cazul pentru a stabili circumstanțele in care a avut loc accidentul.

- Aceasta a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale, a transmis IPJ Constanta. In cursul zilei de ieri, in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca o minora si ar fi prins mana intr o gura de scurgere a piscinei…

- Salvatorii de la ISU au fost chemati de urgenta la un accident atipic, intre localitațile Caransebeș si Delinești, unde un tractor s-a rasturnat peste cel de la volan… A intervenit de urgența Detașamentul de Pompieri Caransebeș cu doua echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de descarcerare…

- O romanca in varsta de 49 de ani a murit in seara zilei de sambata, 3 iulie, dupa ce a cazut de la balconul apartamentului in care locuia, situat la etajul patru al unui bloc din Rho, localitate de langa Milano.Prima publicației Milano Ovest , tragedia s-a petrecut in jurul orei 22:00, pe via Mazzo,…