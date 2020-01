Mama este investigata de catre Ministerul Securitatii de Stat din Coreea de Nord, dupa ce incendiul izbucnit in casa din Onsong, provincia Hamgyong de Nord, aproape de granita Coreei cu China. Adultii se afla in exteriorul casei in momentul in care flacarile au cuprins locuinta si s-au grabit sa isi salveze copii. In acel haos, un set cu portretele liderilor tarii a fost uitat si distrus de flacari.

In Coreea de Nord este obligatoriu ca in fiecare casa sa existe expuse portretele liderilor decedati, Kim Il-sung si Kim Jong-il, acest lucru este verificat constant de catre inspectori,…