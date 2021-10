Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate zilnic a crescut de la 2.520 in 10 septembrie la 12.590, in 2 octombrie, arata o analiza a autoritatilor. Fata de aceeasi data, numarul pacientilor aflati la ATI aproape s-a triplat, de la 543 la 1.412. "Am inceput saptamana 24 septembrie cu 7.116 cazuri,…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, decesul unei tinere in varsta de 26 de ani, din Buzau, infectata cu SARS-CoV-2.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.116 cazuri noi și 145 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania.…

- Valul patru a lovit in plin Romania. De la o zi la alta avem tot mai multe cazuri de covid 19, multe dintre ele grave. In spitale locurile se impuțineaza, iar la terapie intensiva situația este critica, pentru ca un loc poate fi gasit cu greu.

- Bebelușul a fost recent operat pe cord deschis la un spital din strainatate, din cauza unei malformații, iar medicii nu știu de unde a luat virusul.De altfel, 6 din cele 10 cazuri de copii cu coronavirus de la nivelul țarii sunt inregistrate la la Iași.Sunt monitorizați in permanența, spune medicul…

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila a anunțat ca numarul de paturi destinate pacienților cu Covid a fost suplimentat in aceasta saptamana in spitalele din Capitala. „Deja au fost suplimetate paturile pentru Terapie Intensiva. Deja Babeșul a cerut și a primit aviz de la DSP pentru suplimentare. Mai mult,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre ce se va intampla in Romania daca va crește numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Ce a spus despre posibilitatea unui lockdown in cazul valului 4.

- Noua varianta a coronavirusului are un impact mai mare pe tineri și pe copii, a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a precizat ca tineri de 30 de ani, fara alte afecțiuni, au murit, infectați cu SARS-CoV-2. Raed Arafat a declarat, la Digi 24, ca varianta noua…

- Romania sec XXI mai ceva ca-n Evul Mediu. O ieșeanca bolnava de COVID a ajuns in stare grava la ATI de teama spitalului. Medicii spun ca femeia s-ar fi tratat acasa cu antibiotice de teama ca o omoara spitalul cu oxigenul. Potrivit medicilor de la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon”…