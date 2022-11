O mamă fără mâini reușește să-și crească singură fiica de patru ani Sarah Talbi este dovada vie a faptului ca dragostea unei mame pentru copilul ei nu cunoaște limite și poate depași orice. Indragita mamica s-a nascut fara brațe, dar acest lucru nu o impiedica sa dea totul pentru prețioasa ei fetița. Artista Sarah Talbi se bucura de viața sa din Bruxelles, Belgia, in ciuda numeroaselor provocari cu care s-a confruntat de-a lungul vieții. Nascuta fara brațe, Sarah a trebuit sa invețe rapid cum sa faca lucruri folosindu-se de picioare. De la a se imbraca pana la a pregati masa, nimic nu era imposibil pentru ea. Sarah a muncit din greu pentru a se educa și a facut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a caștigat procesul pentru a-și vedea fiica și a mers 2.500 km, ca sa o stranga in brațe, de ziua ei, artistul tatuator Joke din Onești a ajuns in arest, pentru harțuirea femeii care... i-a rapit copilul!

- Cum arata fiica lui Mariah Carey la 11 ani Mariah Carey are 53 de ani și doi copii in varsta de 11 ani. Monroe și Moroccan sunt gemenii rezultați din casnicia artistei cu Nick Cannon. Cei doi au divorțat in anul 2016, dar au ramas prieteni de dragul celor mici. Zilele trecute, Mariah Carey a ieșit in…

- Dupa ce Mihai Albu a postat cateva fotografii cu fiica lui de la ziua ei de naștere organizata de Iulia Albu, fanii au observat ca adolescenta este machiata. Cum a reacționat celebrul designer dupa apariția comentariilor. Mikaela a implinit 13 ani, iar mama ei i-a organizat o petrecere pe placul ei.…

- Gina Pistol a postat pe contul de socializare un video, in care le povestește fanilor prin ce a trecut in momentul in care a urcat cu fetița ei intr-un autobuz. Iubita lui Smiley ca și-a inceput saptamana intr-un mod neplacut care a facut-o sa realizeze ca oamenii au devenit din ce in ce mai nepasatori.…

- O mama și fiica ei in varsta de 6 ani au fost la un pas de moarte, dupa ce in aceasta dupa-amiaza au fost lovite in plin de o mașina pe o trecere de pietoni in Piața Traian din Ocna Sibiului, județul Sibiu.O femeie in varsta de 32 de ani și fiica acesteia, in varsta de 6 ani, au fost lovite, joi, pe…

- Fiica lui Sore, Erin, in varsta de 6 ani, ii calca pe urme mamei sale. Artista a facut cateva dezvaluiri despre pasiunile fetei sale și despre cum o ajuta in activitațile sale. De ceva timp, cele doua locuiesc sinfure, dupa ce vedeta s-a desparțit de iubitul ei, avocatul Mircea Julean. „Așchia nu sare…

- Astazi, Elena Basescu a atras atenția, cand și-a dus copii in prima zi de școala, dar și de gradinița. Sofia și Traian jr. invața la privat, iar mezina familiei, Anastasia, merge la gradinița. Școala a inceput, iar Elena Basescu și-a insoțit cei doi copii la festivitatea de deschidere. Sofia Anais,…

- Flick și Denisa Filcea au devenit, de curand, parinții unei fetițe pe nume Eva și se pare ca fostul om de radio are o relație speciala cu fiica sa. Aflați in Bihor, locul de unde este soția lui, Flick s-a fotografiat alaturi de fiica lui la o ieșire in oraș, publicand imaginea pe Instagram, unde fanii…