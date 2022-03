Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Curtii Penale Internationale (CPI) Karim Khan a anuntat luni deschiderea "cat mai rapid" a unei anchete asupra situatiei din Ucraina, invocand "crime de razboi" si "crime impotriva umanitatii", transmite AFP.

- Un erou de razboi sirian vrea sa LUPTE in Ucraina impotriva rușilor: 130 de lovituri reușite cu lansatoare antitanc Un erou de razboi sirian vrea sa LUPTE in Ucraina impotriva rușilor: 130 de lovituri reușite cu lansatoare antitanc Suhail Muhammad Hamoud, un luptator sirian celebru pentru ca a distrus…

- Ministrul Sanatații a anunțat numarul minorilor uciși in timpul declarațiilor despre munca medicilor in aceasta perioada de razboi.„Pentru a patra zi, astazi (duminica - n.red.), majoritatea medicilor nu parasesc nici spitalele, nici salile de operație. Asigura asistența nonstop, opereaza raniți, salvam…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei legiunii internaționale de aparare teritoriala a Ucrainei, care va inrola strainii care vor sa lupte pentru țara impotriva Rusiei. Duminica, 27 februarie, Zelenski s-a adresat cetațenilor țarilor straine, spunand ca ofensiva Rusiei nu…

- Ucraina a depus o plingere oficiala la Tribunalul Internațional pentru Crime de Razboi de la Haga și cere ca Rusia sa fie condamnata pentru genocid și agresiunea Ucrainei. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de președintele ucrainean, Vladimir Zelenski. „Ucraina a intentat oficial un proces impotriva…

- Sergiy Stakhovsky, fost numar 31 mondial, caștigator a patru turnee in cariera, cunoscut mai ales prin victoria reușita cu Federer la Wimbledon, in 2013, retras din activitate in urma cu puțin timp, anunța ca este gata sa lupte in razboi pentru a apara Ucraina. Stakhovsky a dezvaluit ca in acest moment…

- In susținerea deciziei Poloniei de a nu juca semifinala playoff-ului Campionatului Mondial contra Rusiei, din cauza intervenției militare din Ucraina, s-a pronunțat și portarul lui Juventus, Wojciech Szczesny, subliniind legaturile stranse care il leaga de Ucraina, țara de origine a soției sale. Marina…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…