Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul AKA, cunoscut in toata lumea, a fost impușcat mortal, la 35 de ani, in Africa de Sud. Cantarețul se afla in fața unui restaurant,... The post Rapperul AKA a fost impușcat mortal in fața unui restaurant, in Africa de Sud appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Au fost momente de coșmar pentru o femeie din București, care in urma unor divergențe cu iubitul sau, barbatul ar fi sechestrat-o, agresat-o și ulterior ar fi bagat-o cu forța in portbagajul mașinii. Acesta a plecat intr-o direcție necunoscuta de femeie, iar vctima, speriata, a reușit sa apeleze numarul…

- Un barbat a murit, dupa ce a fost impușcat de cainele sau. Animalul a apasat din greșeala pe o pușca aflata pe bancheta din spate a camionului in care era alaturi de barbat. Incidentul a avut loc in Kansas, SUA.

- O femeie de 30 de ani din Lunca, care are permisul suspendat, oprita in trafic de polițiști. Ce alcoolemie avea Polițiștii din Hlipiceni au oprit pentru control, pe raza localitații Zlatunoaia, un autoturism condus de o femeie de 30 de ani, din comuna Lunca. Intrucat aceasta emana halena alcoolica a…

- Ieri, 17 ianuarie, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin apel 112 de catre un tanar de 24 de ani din Sarasau, despre faptul ca, pe D.N. 18, strada George Coșbuc din oraș, sesizand faptul ca o persoana care se afla la volanul unui autoturism este sub influența alcoolului. In urma deplasarii…

- In octombrie anul trecut, Terese White, in varsta de 41 de ani, era insoțitoare de zbor la Mesa Airlines și calatorea din Dallas spre San Diego. Intre zboruri, ea a ieșit din aeroportul SoCal și s-a intors mai tarziu in acea zi pentru a merge din San Diego la Boston.

- Christopher Williams, in varsta de 62 de ani, a fost impușcat in cap, in cimitirul Mount Peace, in urma cu cateva zile, a precizat poliția din Philadelphia, potrivit NBC News.Barbatul ghinionist a fost dus la spital imediat dupa ce a fost impușcat, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Williams…

- Parinții agresorului, o femeie de 58 de ani și un barbat de 64 de ani, au ajuns in stare grava la spital, fiind in coma. Fiul lor, in varsta de 33 de ani, a fost impușcat de polițiști, dupa ce l-au somat de mai multe ori. Viața lui nu a fost pusa in pericol, au anunțat autoritațile, fiind impușcat in…