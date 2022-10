Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 36 de ani a fost obligata, prin decizie definitiva a Curții de Apel București, sa-și trimita copilul in Marea Britanie, la tatal acestuia, pe care femeia il acuza de violența domestica. Ea refuza sa puna in aplicare decizia și pregatește un proces la CEDO. Avocatul tinerei spune ca astfel…

- Grupul de investigații Politice (GIP) a anunțat ca pe 20 octombrie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins plangerea cu nr. 32916/20 depusa de Camelia Bogdan in urma celei de a doua excluderi din magistratura

- Delegațiile ucrainene și moldovenești nu au venit la summitul CSI, care are loc la Astana. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a remarcat ca concluziile au fost facute. {{642270}}"Aceasta este problema Ucrainei, ca și problema Moldovei, ca nu au venit la evenimentul curent. Am ajuns la concluzia…

- Guvernul elvețian discrimineaza barbații prin normele sale privind pensia de urmaș, a constatat Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Decizia va costa milioane de euro in plați retroactive și va forța guvernul sa rescrie legea privind pensiile, noteaza BBC. In prezent, femeile al caror soț moare…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat, in unanimitate, ca cererile Danielei și ale lui Adrian Nastase sunt inadmisibile, in cauza „Nastase impotriva Romaniei”, care se refera la procedurile penale in care cei doi au fost acuzați ca au importat ilegal bunuri pentru uz propriu, in dosarul „Zambaccian”.…

- Statul roman trebuie sa se asigure ca acuzatiile de folosire excesiva a fortei in timpul operatiunilor de politie fac obiectul unei anchete efective, a dispus Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

- Viking a copiat modelul marilor cluburi din Anglia, in frunte cu Liverpool și Chelsea, și și-a amenajat la standarde de top cabina in care jucatorii se echipeaza și petrec pauza dintre reprize, in vreme ce FCSB va avea parte de amenajari modeste, intr-un contrast izbitor cu facilitațile de care vor…

- Suportul vital pentru Archie Battersbee urmeaza sa fie retras, sambata, dupa ce lupta legala a familiei sale pentru a-l muta la un centru de ingrijire paliativa nu a avut succes, informeaza The Guardian. Parintii sai, Hollie Dance si Paul Battersbee, au facut vineri seara o ultima pledoarie fara succes…