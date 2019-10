Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 15 ani a disparut din Botoșani, in urma cu șase zile iar de atunci familia și poliția o cauta fara oprire. Adolescenta a disparut de acasa dupa o cearta cu mama ei, dar dispariția a fost sesizata dupa cateva zile la Poliție. Neamțu Daniela Nicoleta, in varsta de 15 ani, a disparut de la domiciliul…

- O minora din Craiova a disparut de acasa, iar politistii fac un apel catre cei care o vad sa sune la 112. Polițiști din cadrul Secției 5 Craiova au fost sesizați, la ora 19.30, de mama minorei, Ionescu Daria Cristina, de 13 ani, din Craiova, ca fiica ei a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- "Politistii sibieni cauta un minor de 7 ani a carui disparitie de la domiciliu a fost sesizata in aceasta dupa-masa. Cetatenii care pot oferi informatii cu privire la acest minor sunt rugati sa apeleze 112. In aceasta dupa-masa, in jurul orei 18,00, prin SNUAU 112, mama unui minor in varsta de 7…

- In cursul lunii septembrie, Constantin Virgil Stroe, de 38 de ani, domiciliat in comuna Poienarii de Muscel, a plecat voluntar de pe raza localitații Campulung, unde locuia fara forme legale. Barbatul pensionat medical vagabonda pe raza municipiului Campulung, in zona Autogarii Montana. Sesizarea a…

- Pe 27 septembrie, Marian Micu, de 42 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații argeșene Harsești, fara a mai reveni la domiciliu. Barbatul locuia singur, iar poliția a fost anunțata de mama acestuia. Argeșeanul s-a dus sa-și ridice salariul de la firma de unde lucra din Ștefanești, cerand sa…

- Pacient fugit din Spitalul de Psihiatrie Vedea. Poliția il cauta! In seara zilei de 2 septembrie, Georgica Ilie, de 35 de ani, a plecat fara acordul medicului curant din incinta Spitalului de Psihiatrie Sf. Maria Vedea, fara a mai reveni la domiciliul din comuna Corbeni. Semnalmente: inaltime 1,70 m,…

- Argeșeanca disparuta de trei saptamani, cautata de polițiști. Pe 20 august, Rodica-Ioana Heroiu, de 67 de ani, a plecat voluntar de pe raza municipiului Campulung, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: inaltime 1,53 m, 56 kg, constituție astenica, par grizonat, lung pana in zona umerilor, cu…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In seara zilei de 31 iulie…