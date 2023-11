Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de groaza la maternitatea din Medgidia. O tanara in varsta de 34 de ani sa aruncat de la etajul 3 al spitalului. Femeia a murit, conform Antena 3. Femeia era internata in cadrul secției de Obstetrica Ginecologie dupa ce in urma cu trei zile adusese pe lume un copil. Cazul este acum […]…

- Alerta la Spitalul Municipal din Medgidia, dupa ce o tanara in varsta de 34 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 3 al spitalului, acolo unde funcționeaza Maternitatea. Din pacate, femeia care a devenit mama pe 31 octombrie a decedat. Citește și: Un copil de 4 ani s-a incuiat in apartament ca sa se […]

- Din pacate, femeia care a devenit mama pe 31 octombrie a decedat. Informația a fost confirmata pentru ZIUA de Constanța de directorul Spitalului Municipal din Medgidia, dr. Dorel Oprea.Se pare ca femeia era la prima naștere. Nimeni nu iși explica gestul extrem. Aceasta semnase in cursul zilei un acord…

- Persoana decedata in Gara de Nord, ieri 31 august Din primele informatii transmise de personalul feroviar al Ga ii de Nord, interventia unei echipe medicale si a Politiei TF a fost solicitata la numarul de urgente 112 dupa ce unei femei i s a facut rau si cazut langa alti calatori, a transmis purtator…

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu... The post O femeie și-a aruncat copiii pe geamul unui hotel, la Botoșani. Un copil de doi ani a murit pe loc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu... The post O femeie și-a aruncat copiii pe geamul unui hotel din Botoșani. Un copil de doi ani a murit pe loc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O femeie a ingrozit autoritațile din Botoșani, dupa ce și-a aruncat copiii de la geamul unui hotel, duminica noapte. Unul dintre copii a murit la varsta de doar doi ani. Autoritațile au desfașurat o misiune incredibila. Iata cum a reacționat tatal celor mici dupa aflarea veștii.

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu doar un an mai mare este in stare critica dupa ce mama i-a aruncat de la geamul unui hotel din municipiu. Femeia, in varsta de 23 de ani ameninta ca isi va pune si ea capat zilelor.…