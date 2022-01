Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Suceava au fost condamnați la inchisoare, dupa ce au talharit un om al strazii și l-au lasat sa moara. Aceștia au furat de la victima doar cațiva lei și cureaua de la pantaloni și au fost pedepsiți doar pentru talharie calificata, dar decizia nu este definitiva.

- O femeie in varsta de 39 de ani din Marea Britanie este acuzața ca și-a neglijat fiul de 7 ani și l-a lasat sa moara, in timp ce ea era sub influența substanțelor interzise. Baiatul care era diagnosticat și cu astm bronșic a fost gasit fara viața in afara casei, pe vreme o vreme friguroasa.

- Noul an aduce noi schimbari majore in țara europeana in care locuiesc foarte mulți romani. Autoritațile italiene au decis implementarea vaccinarii obligatorie la nivel național. Masura urmeaza sa intre in curand in vigoare și va afecta foarte mulți oameni. Miercuri, 5 ianuarie, autoritațile italiene…

- Medicii din fruntea Clinicii Nera - care a fost amendata cu 80.000 de lei, dupa ce DSP Caras-Severin a descoperit mai multe nereguli - au declarat razboi autoritaților, susținand ca ar fi fost sancționați pe nedrept.

- Barbatul din Barlad confirmat cu varianta Omicron nu este lasat de vecini nici sa deschida geamul, deși locuiește la etaj, iar polițiștii care trebuie sa verifice daca sta in izolare il suna din fața blocului și-l pun doar sa se afișeze la fereastra. Barbatul de 59 de ani din Barlad confirmat cu varianta…

- In Europa, rezistența la vaccin este cel puțin parțial efectul mișcarilor populiste naționaliste care au zguduit politica de pe continent in ultimul deceniu, scrie New York Times. Iar in unele cazuri, cum ar fi cel al orașului german Annaberg-Buchholz, din estul Germaniei, nu exista semne ca scepticii…

- Imagini in exclusivitate cu Petrica Mațu Stoian și casa pe care a amenajat-o cu drag au fost prezentate la Acces Direct, in aceasta seara. Regretatul interpret a prezentat fiecare colț al casei cu zambetul pe buze, cu puțin timp inainte sa maora. Iata cum arata caminul in care se țineau petreceri de…

- Autoritatile sanitare considera necesara instiuirea carantinei in Capitala Aproape toata România figureaza, astazi, ca zona rosie, cu rate mari de infectare cu coronavirus. Doar judetul Covasna se mentine înca sub pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. La polul opus,…