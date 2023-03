Stiri pe aceeasi tema

- O mama și trei copii au disparut de la domiciliul lor din județul Prahova, iar polițiștii cer ajutorul populației pentru a-i gasi.Potrivit IPJ Prahova, sambata, in jurul orei 14.30 polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Drajna au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca,…

- Sofi Rodriguez, o tanara mamica de gemeni identici, din Argentina, a fost nevoita sa mearga la Politie pentru ca nu putea sa-și deosebeasca copiii in varsta de o luna și jumatate, relateaza Insider.

- Șoferul care acum doua zile a lovit doi copii la Stauceni, campionul și vicecampionul țarii la ciclism, a fost plasat in arest preventiv. Decizia a fost pronunțata joi, 23 februarie, de magistrații Judecatoriei Ciocana. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin emoții mari in noua ediție America Express, difuzata marți seara. Cele doua au fost oprite de poliție in Guatemala și astfel au pierdut timp prețios in cadrul unei probe.

- Doua minore in varsta de 12 ani din judetul Galati au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de o masina pe trecerea de pietoni in localitatea Barcea, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati.Potrivit sursei citate, Politia Galati a fost sesizata prin intermediul 112, cu privire…

- La nivel național s-a demarat un program de susținere a natalitații. Astfel, pentru familiile care apeleaza la fertilizarea in vitro, Statul ofera un ajutor. Ce și cat se deconteaza, cum se depun dosarele: „Ce trebuie sa facem ca sa putem beneficia de decontul de la Stat pentru fertilizarea in vitro?”,…