Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 31 de ani din Marea Britanie a aflat ca ar putea suferi de o forma mortala de cancer, datorita unei aplicatii care analizeaza alunitele de pe corp, relateaza Daily Mail, citat de gandul.info.

- Deceniul trecut s-au inregistrat cele mai mari temperaturi din istorie, a anunțat miercuri Organizația Națiunilor Unite, avertizand ca in anul 2020 trebuie sa ne așteptam la numeroase episoade de vreme extrema și nu numai, potrivit RTL, anunța MEDIAFAX.Organizația Meteorologica Mondiala, care…

- Deceniul trecut s-au inregistrat cele mai mari temperaturi din istorie, a anunțat miercuri Organizația Națiunilor Unite, avertizand ca in anul 2020 trebuie sa ne așteptam la numeroase episoade de vreme extrema și nu numai, potrivit RTL, citata de...

- Deceniul trecut s-au inregistrat cele mai mari temperaturi din istorie, a anunțat miercuri Organizația Națiunilor Unite, avertizand ca in anul 2020 trebuie sa ne așteptam la numeroase episoade de vreme extrema și nu numai, potrivit RTL, citata de Mediafax.

- Senatorul Mihai Fifor, secretarul general al PSD, denunta agresarea pe criterii politice a simpatizantilor PSD. Acesta condamna "discursul urii" si face apel la victime sa semnaleze autoritatilor incidentele. "Am primit multe mesaje de la alegatori in decursul acestei zile, care ne semnaleaza…

- Un nou accident rutier s-a soldat cu moartea unui om sambata seara, pe Valea Oltului. Este al treilea accident mortal produs, in nici o luna, la Robesti – Caineni, in Valcea. Satui de tot fie victime in „capcana mortii” de pe DN 7 / E81, satui de incompetenta autoritatilor, a celor de la drumuri nationale…

- Excesul de greutate, lipsa activitatilor fizice si cresterea demografica au facut ca numarul persoanelor care sufera de diabet sa creasca de patru ori in ultimele patru decenii, ajungand la 420 de milioane, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

- In Republica Moldova, in anul 2018, fiecare a treizecea persoana sau aproape 120 de mii de persoane sufereau de diabet zaharat. Fiecare a nouazecea persoana decedeaza din cauza complicatiilor de diabet zaharat, mortalitatea populatiei prin diabet zaharat fiind de 11,8 la 100 mii de locuitori, transmite…