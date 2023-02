Stiri pe aceeasi tema

- Dupa noua zile și jumatate de la cutremur, o mama și doi copii și o femeie de 74 de ani au fost salvați in doua dintre orașele distruse din Turcia. Cautarile continua și cu sprijinul unei tehnologii de la NASA bazata pe un radar care poate detecta bataile inimii și respiratia.

- Lucrarile de demolare erau in curs de desfașurare in orașul Diyarbakir din sudul Turciei, marți (14 februarie), cand una dintre cladiri s-a prabușit ridicand un nor mare de fum in zona. Echipele de pompieri au folosit macarale in orașul cu populație majoritar kurda pentru a demola cladirile afectate…

- Echipele de salvatori au reusit, in mod miraculos, sa scoata de sub daramaturi supravietuitori ai cutremurelor catastrofale care au zguduit acum o saptamana partea central-sudica a Turciei și nord-vestul Siriei.

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca peste 500 de medici si asistenti s-au inscris pentru a fi voluntari in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Tanarul de 24 de ani a fost transportat la spital și se afla in stare buna, scrie publicația turca Ensonhaber . Aproape 16.000 de persoane au murit in cutremurele care au zguduit luni Turcia și Siria, potrivit unui bilanț preliminar, dar salvatorii mai reușesc insa sa gaseasca supraviețuitori sub ruinele…

- Sunt misiuni extreme de cautare și salvare in Turcia și Siria dupa cutremurul devastator. Este a treia zi critica pentru cei care inca sunt sub daramaturi in viața. Echipele de romani lucreaza cot la cot cu salvatori de toate naționalitațile care sunt in Turcia. Aceștia au gasit copii in viața și dupa…

- Imagini dramatice cu eforturile de cautare și salvare de sub daramaturi a supraviețuitorilor cutremurului care a lovit Turcia și Siria continua sa apara pe rețelele sociale. In Siria, organizația umanitara White Helmets (Caștile Albe) estimeaza numarul victimelor, morți și raniți, la peste 3.000, insa…

- Uniunea Europeana a mobilizate de urgența zece echipe de cautare și salvare a victimelor in urma celor doua mari cutremure care au lovit Turcia in mai puțin de 12 ore și care au afectat și Siria. Zece țari, printre care și Romania au trimis salvatori in zonele lovite de seisme.