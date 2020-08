Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca ne place sau nu, maștile de protecție fac parte din noua noastra viața de dupa perioada post-carantina. Centrul American pentru Controlul Bolilor a inceput inca din aprilie sa recomade oamenilor sa poarte masca in public pentru a pentru a opri raspandirea virusului. Purtarea maștii a devenit…

- In ultimii cinci ani, dar si prima jumatate a anului 2020, in Republica Moldova au fost adoptati 547 de copii. Cei mai multi copii, 123, au fost adoptati in anul 2017, iar cei mai putini, 87 de copii, in 2019. Majoritatea dintre acestia, 229 de copii, aveau varsta intre 3 si 6 ani la momentul adoptiei…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost agresata verbal de un pensionar, in timpul unei conferințe de presa. Potrivit G4Media, aceasta susținea o conferința comuna cu Ciprian Ciucu, președintele PNL Sector 6, in timp ce declarațiile au fost intrerupte de un varstnic care s-a apropiat de ministru…

- In vreme ce autoritatile bajbaie si nu mai avem nici macar lege care sa oblige bolnavii de COVID 19 sa respecte masurile de izolare, tensiunile dintre oameni escaladeaza. Si controversele nasc reactii extreme: astazi, taberele celor care poarta masca si a celor care nu poarta s-au ciocnit violent. Un…

- Un tanar din Bistra a fost protagonistul unui incident in trafic, la Campeni. Mașina in care se afla a fost oprita de un echipaj de poliție, iar acesta le-a reproșat ca nu poarta maști, in timp ce filma live pe Facebook ”intervenția”. Totul s-a terminat la secția de poliție. Tanarul a fost amendat,…

- Mai multe gospodarii din zece localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Timiș, pompierii au intervenit joi in zece localitați pentru evacuarea apei din gospodarii…

- Un barbat a fost incatușat de polițiști, pe motiv ca ar fi refuzat sa i se ia temperatura la intrarea intr-un Kaufland din cartierul Ferentari, se arata intr-un clip video de pe Youtube. In imagini se observa cum barbatul e pus pe capota mașinii de trei polițiști, in timp ce oamenii din jur striga la…