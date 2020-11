Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in exercițiu Igor Dodon spune ca imediat dupa alegerile prezidențiale va semna un decret privind eliberarea inainte de termen a femeii cu 5 copii din Drochia, condamnata la inchisoare. O mama cu cinci copii a ajuns la inchisoare pentru un credit e absurd. Urmeaza ca CSJ sa se expuna. Au…

- In 2019, conform unei statistici, existau in Romania aproximativ 57.000 de copii, abandonați, orfani sau victime ale abuzurilor. La nivelul anului anterior, 2018, doar 1,7% erau adoptați, o cifra infima, pe langa numarul mare de copii. Tot in 2019, la nivelul Camerei deputaților, exista un proiect care…

- Fanii spionului James Bond sunt incantați sa afle ca personajul lor favorit chiar a existat in realitate. Descoperirea șocanta a fost facuta de autoritațile poloneze in Arhivele Naționale.

- O vedeta intenaționala a fost gasita moarta in casa. Cel care a facut descoperirea macabra a fost chiar soțul ei. Anchetatorii, din primele cercetari, cred ca actrița a ales sa-și puna capat zilelor. Actița celebra, gasita moarta in casa. Cine a facut descoperirea macabra Actrița japoneza Yuko Takeuchi,…

- Fosta soție a lui Jorge, Alina Laufer, este in culmea fericirii. Dupa ce recent a anunțat ca va deveni pentru a doua oara mama, acum, aceasta a declarat ca ea și Ilan vor avea gemeni. Cei doi s-au straduit timp de 8 ani sa devina parinți.Imediat ce a aflat ca va avea gemeni, Ilan Laufer a postatfilmulețul…

- Procurorii din orașul Solingen, aflat in vestul Germaniei, au inceput o ancheta privind savarșirea infracțiunii de omor in cazul celor cinci copii gasiți morți intr-un apartament, dupa ce autopsiile au stabilit ca aceștia au fost sedați și sufocați.

- Cercetatorii din Austria și Egipt au observat o posibila legatura intre disfuncția erectila și purtarea unui telefon mobil. Barbații NU trebuie sa iși verifice telefonul noaptea! Descoperirea alarmanta a cercetatorilor e ingrijoratoare Potrivit studiului publicat in Central European Journal of Urology,…

- O deputata din Brazilia, cunoscuta pentru faptul ca a adoptat 50 de copii defavorizați, este acuzata ca și-ar fi ucis soțul anul trecut, cu ajutorul unora dintre copii. Cum și-a gasit sfarșitul tragic barbatul și ce se intampla acum cu Flordelis dos Santos, aflați in paragrafele de mai jos. O deputata…