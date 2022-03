Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, unde, pentru a ajunge in Romania, refugiatii ucrainieni trec Dunarea cu bacul, este din ce in ce mai aglomerat. Cu bagaje putine, multe femei, bunici, mame cu copii, varstnici, coboara de pe bac fara a se grabi. Sunt sute, unii pe jos, altii in masini.…

- Un baietel ucrainean de cativa anisori se invarte pentru a scapa de frig, chiar inainte de a trece vama. Nimeni nu poate sti cu adevarat ce este in mintea si sufletul lui de copil. Copii infrigurati care nu inteleg ce se intampla. Mame ce isi gasesc forta sa lupte printre lacrimi, sperand la o lume…

- Producatorul de film Olga Beskhmelnitsyna a postat pe contul sau de Facebook mai multe imagini, dar și un clip video din cel mai mare spital de copii din Kiev, unde zeci de copii sunt tratați de boli grave.

- Potrivit acesteia, copii grav bolnavi sunt tratați intr-un „buncar” cu condiții improprii, iar medicii fac pana la 50 de operații pe zi.„Numaram cați oameni și copii au murit in acest razboi, dar nu putem numara cați copii nu am reușit sa salvam din cauza invaziei Rusiei și a actelor ei teroriste, a…

- Inca o dimineata in care sute de refugiati ucraineni au ajuns pe teritoriul Romaniei, in zona Isaccea. Si la vama din Sighetu-Marmatiei numarul oamenilor si al orelor de asteptare este mare. Si in Republica Moldova continua afluxul de refugiati.

- Un numar de 181 de persoane cu dizabilitati au fost angajate, pana la finalul anului trecut, prin programul "Facilitarea Insertiei pe Piata Muncii a Persoanelor cu Dizabilitati" (FIPMPD), derulat de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPCA), in…

- Sambata dupa-amiaza, trei copii au cazut intr-un lac inghețat din localitatea Dumbravița, județul Brașov. Doi dintre ei au reușit sa iasa la timp, dar al treilea, un baiat de 14 ani, a fost scos de pompieri și a murit in aceasta dimineața.

- O asistenta sociala de la Protectia Copilului, din judetul Botosani, pasionata de folk, invata zeci de copii sa cante la chitara, sa se exprime artistic si mai ales sa-si dea frau imaginatiei si sentimentelor.