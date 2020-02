Stiri pe aceeasi tema

- O sala de jocuri mecanice din Timișoara a fost „scena” unde un barbat de 47 de ani, client fidel, a talharit o angajata și a luat banii din seif. A fost prins dupa cateva ore de polițiști. The post Talharie la „pacanele”. Un barbat a batut o angajata a unei sali de jocuri și a fugit cu banii appeared…

- Femeia a stat initial 12 ore pe un scaun in sala de asteptare de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Constanta. A facut o electrocardiograma si a mai stat 4 ore pe un pat de spital, fara sa primeasca nicio atentie din parte personalului medical. Dupa 16 ore a murit in bratele fiului.…

- O femeie in varsta de 70 de ani, din Constanta, s-a stins din viata, sambata seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Constanta. Rudele acuza medicii spitalului ca femeia ar fi fost lasata timp de 16 de ore pe un scaun, timp in care i-a fost facut doar un EKG. O femeie in [...]

- Angajatul unei sali de jocuri a fost obligat sub amenintarea cu bataia sa ii restituie banii pe care un tanar de 26 de ani ii pierduse la pacanele. Politistii l-au retinut pe agresor pentru talharie si distrugere, iar astazi acesta va fi propus la arestare preventiva.

- Cand am vazut fotografia Ramonei Mirela Dinca, frumusetea ochilor ei albastri ne-a tulburat. Dar mai tulburatoare este povestea ei. La numai 36 de ani, cu un sot, un copil de sase ani si nenumarate alte motive sa se bucure de viata, Mirela se lupta pentru acest drept cu o maladie cumplita. Neoplasm…

- Wu Huayan, o studenta chineza de 24 de ani internata in spital in urma cu cateva luni pentru malnutritie severa, dupa ce ani de zile s-a infometat pentru a-si permite costurile de ingrijire ale fratelui bolnav, a murit saptamana trecuta. Fata ceruse ajutor pentru a-si plati spitalizarea. Moartea ei…

- Cutremurele nu se mai opresc in Albania. Un nou seism de 5,2 a avut loc astazi. Bilantul tragediei a ajuns la 40 de morti. Printre victime: logodnica fiului premierului albanez si intreaga ei familie. Peste 650 de oameni, care au fost scosi de sub daramaturi, sunt internati in stare grava. Bilantul…

- Doua femei indoliate s-au dus la o firma de asigurari care a refuzat sa elibereze banii din polița de viața a unui asigurat, dupa ce acesta a murit, cu cadavrul respectivului intr-un sac. Femeile voiau banii pentru a-i organiza funeraliile celui decedat, dar cei de la compania de asigurari „Old Mutual”…