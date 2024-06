Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Sebastian Felecanu, acuzat ca si-ar fi ucis iubita insarcinata dupa ce ar fi aruncat-o de la etajul șase, a fost condamnat, vineri, 21 iunie, la 23 de ani de inchisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Decizia pronuntata de Curtea de Apel Iasi nu este definitiva. Instanța…

- Curtea de Apel București a admis astazi administrarea de probe in apelul pe care Avram Gal l-a declarat impotriva sentinței Tribunalului București, prin care a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influența. Practic, rezulta ca instanța decizionala nu a vazut lucrurile intr-un mod…

- PROBLEME…Condamnat deja, in prima instanta, la 7 ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte, ucigasul consilierului local Ginel Lefter, de la Vinderi, risca acum pana la 20 de ani de puscarie. Si asta dupa ce Curtea de Apel a admis cererea formulata de rudele fostului concilier, de schimbare…

- Instanța l-a condamnat pe primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce l-a gasit vinovat pentru delapidare. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a fost condamnat la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidare! Chiar…

- Un ucrainean care a ajutat Rusia sa directioneze un atac cu rachete asupra unei pizzerii din orasul Kramatorsk, situat in estul tarii, in iunie anul trecut, a fost condamnat la inchisoare pe viata, relateaza The Guardian.

- Directorul Aparegio Gorj, Traian Patrașcoiu, a fost condamnat de catre Judecatoria Targu Jiu la o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru delapidare, insa cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. A fost stabilit un termen de supraveghere de doi ani. Instanța a stabilit, pe langa alte obligații,…