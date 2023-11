Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Libertații din Austria (FPO), o formațiune de extrema dreapta care are poziții și mai tranșante privind migrația decat actualul guvern condus de Karl Nehammer, este pe primul loc in opțiunile de vot ale austriecilor inaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, relateaza Euractiv.Vezi…

- Roxana Dobre și-a facut o noua schimbare radicala! Soția lui Florin Salam a recurs la o intervenție, dupa ce a ajuns la cabinetul unui medic estetician cunoscut in showbiz-ul romanesc. Vedeta a postat rezultatul final pe pagina ei de Instagram.

- Primaria Municipiului Iași și Muzeul Municipal „Regina Maria”, in colaborare cu Muzeul Național Brukenthal din Sibiu și Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, anunța deschiderea expoziției „Albertina & Brukenthal la Iași”, care va avea loc joi, 12 octombrie 2023, de la ora 17.00, la Palatul…

- Tragedia a avut loc in luna iulie, cand femeia de 58 de ani, care suferea de tulburari psihice grave, a fugit de acasa. Dupa ce fiul a vazut ca nu reușește sa iși gaseasca mama, a alertat autoritațile. Dupa ce a fost lovita de tren, femeia, a carei identitate nu era cunoscuta pentru ca la momentul accidentului…

- Tragedia din Crevedia , produsa in 26 august 2023, a dus la moartea a cinci persoane, primele doua chiar in ziua exploziilor in lanț. Bilanțul total dupa exploziile in lanț din Crevedia este de 58 de victime, 5 morți și zeci de raniți. La doua saptamani de la tragedie, 32 dintre raniți au fost externați,…

- Un turist clujean ajuns la Viena a oprit la un local care vinde cel mai faimos schnitzel din lume. Iar daca ajungi la Viena nu poți sa nu te oprești sa guști așa ceva. Prețurile nu sunt exagerate, a relatat un turist clujean, mai ales ca in Viena salariile sunt cele mai mari din Austria (salariul mediu…

- Tragedia de la Crevedia continua sa lase urme de suferința și mai multe persoane decedate, astfel ca, in cursul acestei dimineți, Ministerul Sanatații a anunțat inca un deces in randul raniților arși in exploziile din aceasta localitate. Bilanțul victimelor a crescut la cinci decese, iar spitalele din…

- Cabinetul medical privat al doctoritei care a fost de garda in noaptea in care a murit Alexandra Ivanov a fost vandalizat miercuri noapte. Geamurile acestuia au fost sparte, iar pe pereti si ferestre a fost scris mesajul „Nu am aer! Alexandra”. Politistii au deschis o ancheta penala in acest caz sub…