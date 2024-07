Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, intre care un minor in varsta de trei ani, au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs pe drumul national DN 15D, in localitatea Bozieni, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Accident grav pe DN 10, in județul Buzau, marți dupa-amiaza. Un autoturism, un ATV și o autoutilitara au fost implicate in evenimentul de pe raza localitații Magura. Cinci persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, pe DN 10 , in localitatea Magura, si au ajuns la spital, in urma unui accident rutier…

- Un tanar in varsta de 20 ani a fost ranit in noaptea de luni spre marti dupa ce a cazut de pe capota unui autoturism aflat in mers pe care s-a urcat din gluma, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- O batrana in varsta de 85 ani a fost accidentata, vineri, pe trecerea de pietoni, de o autoutilitara, in orasul Bicaz, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 55 ani, din Bicaz, conducea…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgența, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și Serviciul Județean Anticorupție ii invita pe cei mici la un eveniment plin de surprize! Este vorba despre evenimentul organizat cu…

- O femeie din municipiul Roman este cercetata penal dupa ce si-ar fi ucis copilul nou-nascut, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Politistii s-au autosesizat in acest caz pentru ca stiau ca femeia este gravida si au observat, miercuri, ca ar fi nascut, dar nu are bebelusul.…

- O fetita de 4 ani a murit, dupa ce a fost accidentata grav pe o strada din municipiul Orastie, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara.

- Potrivit datelor comunicate, duminica, de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata cu o seara in urma, prin apel 112, de catre o femeie cu privire la faptul ca fiica sa, Tiganila Ana Maria Valentina, de 22 de ani (persoana aflata in scaun cu…