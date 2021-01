Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana identificata dintre victimele care au ars de vii in incendiul izbucnit la Institutul National de Boli Infectioase ”Prof.dr. Matei Bals” este o calugarita. Pana acum au fost facute necropsiile a patru victime.

- Una dintre victimele care au murit in incendiul de la spitalul Matei Balș era calugarița. Rudele femeii, fratele și soția acestuia, au fost sambata sa identifice victima. Aceasta a fost identificata cu ajutorul crucii pe care o purta la gat. Rudele au precizat ca autoritațile medico-legale le-au transmis…

- Atat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, cat și directorul Termoenergetica, Andrei Gitlan, au susținut, vineri, ca nu ar fi existat probleme cu incalzirea in pavilionul Institutului “Matei Balș” afectat de incendiu. Datele de pe site-ul Termoenergetica ii contrazic, insa. Pe site este publicata…

- Un cerșetor s-a imbracat in haine de maicuța și a cerut bani oamenilor in zona unei biserici din București. Polițiștii l-au prins fiindca au constatat ca barbatul incercase o alta strategie in trecut. Cerșetorul a fost prins miercuri, in preajma bisericii Sf. Anton din centrul Capitalei. “Masca de protectie…

- Tragedia de la Piatra Neamț a ingrozit o țara intreaga, dupa ce zece oameni nevinovați au pierit intr-un mod infiorator din vina unui sistem medical depașit. In cursul zilei de ieri, „mama Tatiana”, așa cum ii spuneau zecile de copii pe care i-a crescut, a fost inmormantata cu lacrimi și multa durere.…

- Papa Francisc a transmis, duminica, 15 noiembrie, un mesaj pentru familiile victimelor incendiului care a izbucnit la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Acesta a spus ca se roaga pentru cei care i-au pierdut pe cei dragi si pentru cei aflati in suferinta.

