O mai ții minte pe Nikita, sexy spioana asasină? Actrița Peta Gia Wilson arată ”mortal” și la 50 de ani! Acum ”pensionata” din cariera de spion asasin, dar și din cariera de actrița, Nikita, alias australianca Peta Gia Wilson, a implinit 50 de ani și arata la fel de bine, dupa cum se observa. Cand o vezi, ți-a greu sa crezi ca fostul fotomodel internațional și actrița este mama unui baiat care luna acesta iși va serba majoratul. Barbat in toata regula, Marlowe Harris este fiul Petei Gia Wilson și al regizorului Damian Harris de care actrița s-a desparțit inainte sa nasca. Ce simptome au Andra și Catalin Maruța, amandoi infectați cu COVID-19. ”Dureri musculare și febra spre seara” Noua viața a lui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

