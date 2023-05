Deși a avut numeroase roluri in ultimii 30 de ani, numele actriței Jane Seymour a ramas legat de cel al personajului Dr. Quinn, din serialul-fenomen cu același nume, care a facut furori in anii 90. Actrița are 72 de ani acum și pare ca a descoperit elixirul tinereții. Jane Seymour este in perioada aceasta in vacanța, in Hawaii, intr-un resort de lux. Ea și-a etalat silueta impecabila, afișandu-se intr-un costum de baie alb, dintr-o singura piesa. Fanii de pe Instagram ai actriței au avut numai cuvinte de lauda cu privire la silueta actriței și au felicitat-o ca reușește sa se mențina intr-o forma…