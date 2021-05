Stiri pe aceeasi tema

- Pe Instagram constanteanca Andreea Banica a dezvaluit ca se afla in Kenya, Africa.Cantareata a parasit Romania si acum se bucura de o destinatie speciala. Andreea Banica a mers in calatorie alaturi de fiica ei, Sofia.Pe Instagram constanteanca a dezvaluit ca se afla in Kenya, Africa."Visele devin realitate",…

- Cantareata italiana Milva, interpreta unor cunoscute slagare ale anilor 1960-1970, a decedat la varsta de 81 de ani, a declarat sambata fiica artistei pentru agentia italiana de presa ANSA, informeaza DPA. Milva, pe numele real Maria Ilva Biolcati, cunoscuta in Italia si sub numele ''La Rossa''…

- Cantareața a parasit Romania pentru o saptamana și acum se bucura de o destinație speciala, in Africa. Andreea Banica nu a calatorit singura in vacanța, insa pe cel mai mic membru al familiei l-a lasat acasa.Andreea Banica nu a mai susținut concerte și nici evenimente private din cauza situației generate…

- Muzica lautareasca a mai pierdut un star. Gabi Lunca a murit in seara zilei de vineri, 2 aprilie, ora 20.50, la Spitalul Județean Ilfov, din cauza coronavirusului. Cantareața de muzica de petrecere de 82 de ani a lasat indoliata o intreaga țara și a plecat sa cante in Ceruri, alaturi de Cornelia Catanga…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit, vineri noaptea. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Fiica lui Gabi Lunca, Rebeca Onoriu, a scris, in noaptea de vineri spre sambata, pe pagina de Facebook,…

- Gabi Lunca a murit vineri seara, la 82 de ani, potrivit unui anunt facut chiar de una dintre fiicele sale pe Facebook. Artista a fost diagnosticata cu COVID la inceputul lunii martie si era internata la ATI, la Spitalul Județean Ilfov. Cantareața a lasat in urma patru copii, trei fete și baiatul cel…

- Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a murit, vineri seara. Artista era internata la Spitalul Județean Ilfov, fiind infectata cu COVID-19. Fiica lui Gabi Lunca, Rebeca Onoriu, a scris, in noaptea de vineri spre sambata, pe pagina de Facebook, ca mama sa a murit. „Dupa 23 ani, din…

- Cantareata ne-a povestit ce s-a schimbat in viata ei care curge, de atatia ani, departe de Romania. Cumva, anul trecut, unul care a dat lumea peste cap, i-a ajutat pe cei mai puternici dintre noi sa ia decizii mai mult sau mai putin radicale. Dar importante, cu siguranta.