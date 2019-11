O pictura, aflata in Wales, si considerata mult timp doar o copie realizata in stilul lui Botticelli, i-a fost recent atribuita de catre experti faimosului pictor italian, informeaza Press Association si The Guardian.



Pictura, cu o vechime de 400 de ani, a ajuns din studioul celebrului maestru florentin in colectia filantroapei galeze Gwendoline Davies.



Infatisand-o pe Madona cu pruncul, lucrarea a fost considerata mult timp de catre experti o copie stangace a stilului artistului italian.



Cu toate acestea, expertii consultati pentru emisiunea " Lost Masterpieces ",…