O macara s-a prăbuşit în India. Sunt cel puțin 17 morți, anunță autoritățile Cel putin 17 muncitori au fost ucisi, iar altii ar putea fi inca prinsi sub daramaturi, dupa ce o macara s-a prabusit marți, 1 august, pe santierul de constructie al unui pod in statul Maharashtra din vestul Indiei, au declarat oficiali citati de presa locala, a relatat AFP, preluata de news.ro.Imaginile difuzate pe televiziuni și pe rețelele de socializare arata resturile distruse ale unei macarale intre stalpii podului, in zona Shahapur, situata la aproximativ 80 de kilometri de capitala statului Mumbai.https://www.youtube.com/watch?v=di6VPwINtGYEchipele de salvare incearca sa recupereze cadavrele,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

