Stiri pe aceeasi tema

- In baza planului de masuri adoptat de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Pitești, pentru a limita pericolul infecției cu Covid-19, se continua procedurile de dezinfectare a intregului oraș. Pana acum, au fost dezinfectate cele 79 de locuri de joaca și au fost spalate cu…

- Asociația Serviciilor de Urgența Prespitalicești din Romania – Filiala Argeș lanseaza un apel pentru a putea sprijini Serviciul Județean de Ambulanța Argeș cu materialele necesare, dar si cu bani, in lupta impotriva coronavirusului. Donatiile se pot face in contul ASUPR Arges str. Ana Aslan nr.1 , CUI…

- De astazi, puteți fi și voi parte din proiectul “Oameni pentru Pitești”. Puteți sa le susțineți acțiunile printr-o donație aici: https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Oameni-pentru-Pitesti-COVID-19 Orice gest conteaza in acest moment. Traim clipe in care este bine sa aratam ca suntem buni,…

- Catalin Gherzan, candidat al PER pentru funcția de primar al municipiului Pitești, este de parere ca Romania trebuia sa anunțe ONU și Consiliul Europei ca e firesc ca anumite drepturi ale omului sa fie afectate in timpul starii de urgența, nicidecum sa notifice la modul general – cu privire la toate…

- O-Mac Padure & Gradina este unul dintre primii agenți economici care se alatura, in cadrul unei acțiuni de voluntariat, eforturilor autoritaților locale de a dezinfecta spațiile publice din Pitești. “Numai impreuna putem face diferența. Primul pas a fost deja facut de catre O-Mac Romania, prin achiziționarea…

- O-Mac Romania este unul dintre primii agenți economici care se alatura, in cadrul unei acțiuni de voluntariat, eforturilor autoritaților locale de a dezinfecta spațiile publice din Pitești. “Numai impreuna putem face diferența. Primul pas a fost deja facut de catre O-Mac Romania, prin achiziționarea…

- ​In noaptea de 03.03.2020, polițiștii locali aflați in serviciu pe raza municipiului Pitești, au desfașurat in baza prevederilor H.C.L. 197/2017, o activitate axata in special impotriva persoanelor care nu respecta normele de conviețuire in societate, in parcuri sau locuri de joaca pentru copii. ​Cu…

- “Dragobetele iubește fetele” este genericul spectacolului oferit de catre Casa de Cultura a Studenților cu ocazia sarbatoririi zilei de Dragobete. Spectacolul dedicat in exclusivitate iubirii, va avea loc duminica 23 februarie incepand cu orele 13.30 in Sala de spectacol a CCS Pitesti. Se anunta…