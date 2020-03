Stiri pe aceeasi tema

- Debutand exploziv pe scena muzicala romaneasca, Inna a ajuns destul de repede cunoscuta și in afara. Din cand in cand iși mai suprinde fanii cu aparițiile sale, dar niciodata fara haine, insa de aceasta data a renunța la "textile" și și-a lasat trupul pozat.

- La 57 de ani, veșnicul burlac Dan Bittman continua sa duca o viața de rockstar autentic,așa cum vedem doar in showbizul de peste Ocean. Admirat de fane, inconjurat defemei incredibil de frumoase, artistul cucerește inimi pe banda rulanta. Doar una i-a cazut, insa, cu tronc, determinandu-l sa ia viața…

- Un magazin din Belgia cu obiecte la mana a doua a lansat o campanie pe retelele sociale pentru a gasi proprietarul de drept al unui articol donat iesit din comun - un album cu fotografii in care apare o femeie misterioasa alaturi de vedete hollywoodiene, relateaza UPI miercuri. Conducerea…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei va depune plangere in cazul elevei din clasa a XII-a de la un liceu din Buzau care a pozat indecent, cu o arma in maini, in fata Manastirii Ciolanu, deoarece „fapta a fost blasfemiatoare”.

- Probleme la nivel inalt peste Ocean. Armata americana ar fi notificat Comandamentul irakian militar ca iși va retrage soldații in condiții de siguranța, in seara de luni. Este vorba de scrisoarea controversata trimisa de americani catre irakieni despre retragerea trupelor. Scrisoarea este autentica,…

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca s-a separat de soțul ei, Marius Elisei. Cei doi pareau un cuplu extrem de solid și chiar erau foarte invidiați pentru modul in care au reușit sa intrețina flacara pasiunii.