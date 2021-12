O luptă între viață și moarte! Valeriu Gheorghiță, apel disperat către români Medicul Valeriu Gheorghita, care coordoneaza campania de vaccinare anti-COVID, devine ingrijorat odata cu pericolul la care sunt expuși romanii dupa relaxarea masurilor. Desi au fost anuntate unele masuri de relaxare a unor restrictii impuse in contextul pandemiei de COVID, Valeriu Gheorghița anunța ca atitudinea personala ramane una importanta. ” Acest lucru nu inseamna ca nu mai trebuie sa respectam regulile. Cred ca trebuie sa contribuim la acest efort colectiv al intregii societati si sa nu neglijam toate aceste reguli, in sensul in care protectia individuala trebuie sa fie cat mai ridicata”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

