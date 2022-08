Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara gazduiește la sfarșitul acestei saptamani prima ediție a Festivalului Armenesc „Hayastani Șakar”, organizat de comunitatea armenilor, propunandu-și sa prezinte cultura și tradițiile acestei etnii care traiește de sute de ani pe teritoriul Romaniei și a avut parte de numeroase persecuții din…

- Festivalul medieval al castelului Huniade, organizat de Muzeul Banatului din Timișoara, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va aduce din nou in fața timișorenilor o lume de altadata, cand viața orașului era complet diferita de cea de azi, pentru a reaminti cateva momente din istoria acestuia. Incepand din…

- Dupa doi ani de pauza, in comuna aradeana Macea se organizeaza din nou, intre 8 și 10 iulie, deja cunoscutul Festival al Paradaicilor, ajuns la cea de-a XII-a ediție. Pe langa roșiile renumite și alte produse locale, vizitatorii vor avea parte de un program divers, care include concursuri de ciclism…

- La sfarșitul acestei saptamani, asociația „Tango Timișoara” aduce iubitorilor de tango o noua ediție a proiectului „Tango Cultura”, intitulata in acest an „Imbrațișarea/L’abrazo/L’embrace”. „Evenimentul nostru este dedicat tangoului argentinian, un dans inscris de ceva vreme in patrimoniul UNESCO. Intalnirile…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Etniilor, una din cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori ale Banatului organizate de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul Satului Banațean. Festivalul celebreaza Celebram multiculturalitatea…

- De Ziua Internaționala a Copilului, municipalitatea a pregatit spectacole de teatru, muzica și dans, ateliere de creație, desene pe asfalt și activitați sportive, festival al tinerelor talente, atracții pentru toate varstele. Programul evenimentelor organizate de Primaria și Consiliul Local Pitești,…