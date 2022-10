O lună până la o nouă minivacanță Pe 1 decembrie, romanii sarbatoresc Ziua Naționala care este declarata zi libera legala de la stat. Anul acesta, 1 decembrie pica intr-o zi de joi, iar anterior, pe 30 noiembrie se sarbatorește Sfantul Andrei, care de asemenea este declarata zi libera legala. Ceea ce inseamna ca angajații romani au doua zile libere una dupa alta. […] Articolul O luna pana la o noua minivacanța apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

