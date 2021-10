O Lună mai mică: Misteriosul satelit al planetei Jupiter (VIDEO) NASA a transmis imagini din timpul trecerii de saptamana trecuta, in apropierea lui Jupiter, a navei sale spațiale Juno. Apropierea maxima este cea de-a 37-a a misiunii. Imaginile uriașei planete continua sa uimeasca, dupa cum noteaza Forbes . Printre cele mai recente imagini se numara o fotografie rara a unuia din sateliții lui Jupiter, Europa. Este al șaselea satelit al lui Jupiter și cel de-al patrulea ca marime, fiind printre cei mai mari sateliți din sistemul solar. In plus, Europa este puțin mai mica decat Luna. Acest satelit are un aspect cu totul si cu totul special, de-a dreptul fascinant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a detectat, miercuri, primul caz de infectare cu Delta Plus, o varianta a coronavirusului care circula deja in mai multe țari din Europa, potrivit ministerului istraelian al sanatații. Un copil de 11 ani venit din Europa era purtatorul subvariantei. El a fost identificat pe aeroportul Ben Gurion…

- Ministrul Mediului susține ca Vinerea Verde nu a fost doar ”un exercițiu de imagine” și din toamna se vor intensifica acțiunile legate de aceasta zi. Potrivit lui Tanczos Barna, responsabilitatea implicarii in problemele de mediu nu este doar a ministerului, ci mai ales a administrațiilor locale și…

- Papa Francisc și-a inceput vizita pastorala in Slovacia, unde va ramane pana miercuri, potrivit presei internaționale. Suveranul Pontif a facut deja declarații care, cu siguranța, vor ramane memorabile. „Pelerin la Bratislava, imbrațișez cu caldura poporul slovac și ma rog pentru aceasta țara cu radacini…

- Mai mult de jumatate din populatia Japoniei este vaccinata complet impotriva Covid-19. Guvernul are in vedere relaxarea restrictiilor incepand cu luna noiembrie. Guvernul japonez a anuntat ca mai mult de jumatate din populatia tarii a fost vaccinata complet impotriva Covid-19 si ca, din luna noiembrie,…

- Premierull Florin Citu a anuntat vineri, dupa sedinta de Guvern, ca va informa liderii europeni in legatura cu situatia din Romania. „O sa iau legatura cu liderii europeni in legatura cu ceea ce se intampla in Romania. Avem o alianta toxica care se prefigureaza, o alianta cu un partid extremist, un…

- Ambasadorul Afganistanului in Bulgaria, Mohammad Saifi, spune ca situația din țara sa este mult mai grava decat iși poate imagina lumea, iar talibanii, care au preluat recent controlul, au inceput sa comita crime in randul civililor. Intr-un interviu pentru postul de televiziune bulgar Nova, diplomatul…

- Noi interdicții pentru traficul greu la granița cu Ungaria au intrat in vigoare joi seara, dar vor fi și in weekend. Polițiștii de frontiera romani recomanda șoferilor sa se indrepte catre toate punctele de trecere a frontierei care permit trafic greu, pentru a nu supra-aglomera punctele mari. Circulația…

- : Studiu L’Observatoire Cetelem 69% dintre romani intenționeaza sa faca economii anul acesta (54% media europeana) Puterea de cumparare a romanilor, printre cele mai scazute din Europa, dupa un an de pandemie Soluțiile digitale și viața derulata la distanța au devenit o realitate globala, dar nu universal…