O lună de la cutremurul devastator din Turcia: peste 45.000 de morți și uriașe pagube materiale In urma cu o luna, Turcia si Siria erau lovite de un seism care s-a soldat cu zeci de mii de morti si a cauzat distrugeri de peste 34 de miliarde de dolari. Au fost initiate proceduri judiciare impotriva a sute de persoane. Ar putea exista si consecinte politice, avand in vedere ca peste cateva […] The post O luna de la cutremurul devastator din Turcia: peste 45.000 de morți și uriașe pagube materiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

