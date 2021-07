Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment inclus in maratonul de vaccinare initiat de Primaria Brasov se desfasoara, luni, la Biserica Neagra din oraș, unde persoanele care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor fi primite in acorduri de orga si vor putea vizita gratuit lacasul de cult. Vaccinurile folosite sunt Pfizer si Johnson…

- Parcul auto de intervenție al pompierilor din Romania dateaza de zeci de ani. Potrivit datelor oficiale, aproape jumatate dintre autospeciale sunt mai vechi de 25 de ani, multe fiind trecute chiar de 30 de ani. Mai exact, 45,27 la suta dintre mașinile de intervenție la incendii au durata de utilizare…

- Ungurii au și ei acum un Muzeu al Parfumurilor. E inaugurat intr-o manastire veche de 1.000 de ani și a strans laolalta toata istoria benedictinilor in materie de cultivarea ierburilor, strangerea și procesarea lor.

- La 24 mai 1875 prindea contur Partidul Național Liberal, bazat pe ideile liberale care iși faceau loc in domeniul politic și economic din Romania. Țara noastra a avut nevoie de Liberalism fiindca el nu reprezinta doar o simpla doctrina, ci și un program politic, economic, social și moral, asociat foarte…

- Rand pe rand, orasele se deschid, lumea se relaxeaza ca dupa o furtuna mult prelungita peste nivelul de asteptare a unei populatii pentru care libertatea de miscare a devenit principala valoare a vietii. Pandemia va trece, chiar daca numarul celor care contesta necesitatea vaccinarii este destul de…

- Politistii de frontiera din Petea au depistat un sofer de microbuz care avea ascunsi intr-un loc special amenajat in compartimentul pentru transport bagaje sapte cetateni din Siria si Bangladesh, cu intentia de a-i trece ilegal granita in Ungaria. ''In data de 17 mai, in jurul orei 21,45,…

- Trei elevi din Buzau au obținut medalii de argint la Olimpiada Naționala Gazeta Matematica, organizata de Societatea de Științe Matematice din Romania. Este vorba despre Andrei Pana, elev in clasa a 7-a la Școala Gimnaziala “Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”, pregatit de profesor Gabriela Toader,…

- Județul Suceava gazduiește cel mai vechi cimitir din Romania și din Europa de Este. Este vorba de cimitirul medieval evreiesc din orașul Siret. Acesta are o valoare istorica și culturala deosebita pentru comunitatea evreiasca din Romania dar si pentru comunitatea evreiasca mondiala datorita pietrelor…